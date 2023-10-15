İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 15 Ekim 2023 İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 15 Ekim 2023 Pazar İZSU su kesinti listesi..

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına cevap arıyor. 15 Ekim 2023 Pazar günü İzmir'de yaşanacak su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği İZSU tarafından açıklandı. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 15 Ekim 2023 Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI