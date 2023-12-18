İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 18 Aralık İZSU su kesinti listesi İZSU şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi su kesintisi yaşanacak mahalleler..

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İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İZSU önceden yaptığı duyurular ile vatandaşları bilgilendiriyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Pazartesi günü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İzmir'de arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında aramalar hız kazandı.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçelerde sular kesildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…

İzmir'de su kesintisi olan ilçeler

İzmir'de su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI