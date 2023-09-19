İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! 19 Eylül 2023 İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından paylaşılıyor. Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 19 Eylül 2023 Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

Salih Demirgan

Seo Editor

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