İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 20 Mayıs İZSU su kesinti listesi

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İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İZSU yaptığı duyurular ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Pazartesi günü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında aramalar hız kazandı.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçelerde sular kesildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…
İzmir'de su kesintisi olan ilçeler
İzmir'de su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.