İzmir'de büyük su kesintisi: Saatlerce sürecek! 12 Ekim İzmir su kesinti listesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kentte yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 12 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte yanıtı..

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Vatandaşlar İzmir’de yaşanacak su kesintilerini öğrenmek için ve İZSU su kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'de yaşanacak su kesintilerini önceden açıklıyor.

Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını sık sık araştırıyor.

İnternette en çok yanıt arayan sorular ise 'İzmir'de sular ne zaman gelecek?' ve 'İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek' oluyor.

Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 12 Ekim İzmir su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

İzmir'de yaşanacak olan su kesintilerini aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI