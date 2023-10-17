İzmir'de büyük su kesintisi: Saatlerce susuz kalabilir! 17 Ekim 2023 İZSU su kesinti listesi.. İZSU şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 17 Ekim 2023 Pazar İZSU su kesinti listesi...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı.

İZSU resmi sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

Yaşanacak su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Ekim 2023 Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI