İzmir'de büyük su kesintisi: Sular uzun süre yok! 3 Kasım İZSU su kesintisi listesi İzmir'in bazı ilçelerinde arıza nedeniyle su kesintileri yaşanacak. İşte 3 Kasım 2023 Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Bilindiği üzere İZSU günlük olarak şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

3 Kasım Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri sizler için derledik.

Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İZSU su kesintisi listesi.

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI