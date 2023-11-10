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İzmir'de büyük su kesintisi! Uzun süre susuz kalacak! 10 Kasım İzmir su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi! Uzun süre susuz kalacak! 10 Kasım İzmir su kesinti listesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, Cuma günü İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, İzmir su kesinti listesi..

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara önceden bilgi veriyor. İzmir'de 10 Kasım Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu. Yaşanacak su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 10 Kasım 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI