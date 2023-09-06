İzmir'de hangi bölgelerde sular kesilecek? İZSU açıkladı.. 6 Eylül İzmir su kesintisi

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor.
Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 6 Eylül 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.