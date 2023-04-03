İzmir'de o ilçelere uzun süre su verilmeyecek! İşte 3 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri... İzmir'de ikamet eden vatandaşlar tarafından 3 Nisan 2023 Pazartesi gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 3 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 3 Nisan İzmir su kesintileri listesi... 3 Nisan İzmir su kesintileri! 3 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Beydağ, Çeşme, Dikili, Karşıyaka, Kınık, Narlıdere, Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!