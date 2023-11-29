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İzmir'de su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 29 Kasım 2023 İZSU su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 29 Kasım 2023 İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba İZSU su kesinti listesi...