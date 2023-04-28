İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 28 Nisan Cuma İzmir su kesintisi tarih ve saatleri...

Bugün 28 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de ikamet eden vatandaşlar su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek rçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 28 Nisan İzmir su kesintileri listesi...
28 Nisan İzmir su kesintileri!
28 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Beydağ, Buca, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.