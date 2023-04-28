İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 28 Nisan Cuma İzmir su kesintisi tarih ve saatleri... İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından 28 Nisan 2023 Cuma gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 28 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de ikamet eden vatandaşlar su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek rçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 28 Nisan İzmir su kesintileri listesi... 28 Nisan İzmir su kesintileri! 28 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Beydağ, Buca, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!