İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Vatandaşlar 13 Mart 2023 tarihinde İzmir'de gerçekleşen su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 13 Mart İzmir su kesintileri listesi...
13 Mart İzmir su kesintileri!
13 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Karaburun, Kınık, Kiraz, Menderes, Urla gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.