İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 31 Mart Cuma İzmir su kesintisi tarih ve saatleri

31 Mart 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 31 Mart İzmir su kesintileri listesi...
31 Mart İzmir su kesintileri!
31 Mart günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Balçova, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.