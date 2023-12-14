İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 14 Aralık İZSU su kesinti listesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

İzmir'de Perşembe günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 14 Aralık 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI