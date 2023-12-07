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İzmir'de uzun süreli su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! 7 Aralık İZSU su kesinti listesi

İzmir'de uzun süreli su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! 7 Aralık İZSU su kesinti listesi 7 Aralık 2023 Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...