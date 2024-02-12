Haberler



Bilgi



İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Şubat İZSU su kesinti listesi

İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Şubat İZSU su kesinti listesi İZSU Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 12 Şubat 2024 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…