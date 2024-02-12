İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Şubat İZSU su kesinti listesi

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de Hangi bölgelerde sular kesilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte 12 Şubat 2024 Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…
İzmir'de su kesintisi olan ilçeler
İzmir'de su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.