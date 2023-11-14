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İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 14 Kasım İZSU su kesinti listesi

İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 14 Kasım İZSU su kesinti listesi İZSU Genel Müdürlüğü İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 14 Kasım Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından açıklanıyor. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularını sormaya başladı. İşte 14 Kasım 2023 Salı günü İzmir'de su kesintisi olan ilçelerin listesi.. İzmir'de su kesintisi olan ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI