İzmir'in o ilçelerine uzun süre su verilmeyecek! 18 Nisan Salı İzmir su kesintisi tarih ve saatleri İzmir'de ikamet eden vatandaşlar tarafından 18 Nisan 2023 Salı gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

18 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 18 Nisan İzmir su kesintileri listesi... 18 Nisan İzmir su kesintileri! 18 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Aliağa, Menderes, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!