Haberler



Bilgi



İzmirliler dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! 28 Kasım İZSU su kesinti listesi

İzmirliler dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! 28 Kasım İZSU su kesinti listesi İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım Salı günü İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesinti listesi..

ensonhaber.com İzmir'de yaşanacak su kesintilerinden haberdar olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında sık sık arama yapıyor. Kentte meydana gelecek su kesintilerini önceden haber alarak önlem almak isteyenler İZSU'nun sitesini ziyaret ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI