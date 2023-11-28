İzmirliler dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! 28 Kasım İZSU su kesinti listesi

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İzmir'de yaşanacak su kesintilerinden haberdar olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında sık sık arama yapıyor.
Kentte meydana gelecek su kesintilerini önceden haber alarak önlem almak isteyenler İZSU'nun sitesini ziyaret ediyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..