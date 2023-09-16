İzmirliler dikkat! Kesintiler gün boyu sürecek! 16 Eylül 2023 İZSU su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından paylaşılıyor.
Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 16 Eylül 2023 Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.