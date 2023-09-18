İzmirliler dikkat! Kesintiler gün boyu sürecek! 18 Eylül 2023 İZSU su kesinti listesi..

ensonhaber.com
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehirde su kesintisi yaşanacak bölgeleri internet sitesinden duyuruyor.
İzmir'de arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yaşanacak kesinti nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri öğrenebilirsiniz.