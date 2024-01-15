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İzmirliler dikkat: O ilçeler susuz kalacak! 15 Ocak İzmir su kesinti listesi!

İzmirliler dikkat: O ilçeler susuz kalacak! 15 Ocak İzmir su kesinti listesi! İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 15 Ocak Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...