İzmirliler dikkat: O ilçeler susuz kalacak! 15 Ocak İzmir su kesinti listesi!

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15 Ocak 2024 Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu.
İZSU tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İşte 15 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İzmir'de su kesintisi yaşayan bölgeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.