İzmirliler dikkat: O ilçelere uzun saatler su verilmeyecek! 5 Nisan İzmir su kesintisi tarih ve saatleri...

5 Nisan 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 5 Nisan İzmir su kesintileri listesi...
5 Nisan İzmir su kesintileri!
5 Nisan günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Balçova, Bayraklı, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.