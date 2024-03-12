İZSU açıkladı! İzmir'de büyük su kesintisi! 12 Mart İzmir su kesinti listesi...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehrin belirli bölgelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre, kesintinin yaşanacağı yerler belli oldu.
Su kesintisinden dolayı mağdur olmamak isteyen vatandaşlar, "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar.
İşte 12 Mart 2024 Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.