İZSU duyurdu! İzmir'de büyük su kesintisi: 3 Ocak Çarşamba su kesinti listesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

Çarşamba günü İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Ocak 2024 tarihinde İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI