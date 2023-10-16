İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 16 Ekim İZSU su kesinti listesi.. İZSU şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İzmir'de kesinti sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu. Yaşanacak su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorusuna cevap arıyor. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 16 Ekim 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI