İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 16 Ekim İZSU su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İzmir'de kesinti sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu.
Yaşanacak su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorusuna cevap arıyor.
Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 16 Ekim 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.