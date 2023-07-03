İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 3 Temmuz İZSU su kesinti listesi..

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İzmir'de arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor.

Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi su kesintisi yaşanacak bölgeler..

İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 3 Temmuz İZSU su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI