İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz İZSU su kesinti listesi.. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 14 Temmuz 2023 Cuma su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI