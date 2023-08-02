İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos İZSU su kesinti listesi.. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI