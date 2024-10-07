Jandarma Genel Komutanlığına 9690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıklandı. İşte başvuruların başlayacağı tarih...

Hüseyin Topuz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Yapılan bu duyurunun ardından başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başladı.

İşte sözleşmeli uzman erbaş alımları için başvuruların başlayacağı o tarih...

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular, 7 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.