Jorge Jesus sevinecek! İsmail Kartal Fenerbahçe'den bakın ne kadar ücret alacak... Jorge Jesus’un ardından yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe’nin teknik adama vereceği ücret belli oldu. Rakamı duyan kulaklarına inanamıyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’i geçtiğimiz sene Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile geride bıraktı.

Jesus ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüp, yen sezon için eski Fenerbahçeli İsmail Kartal ile anlaşma yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları için takımın başına geçen İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den alacağı ücret de belli oldu.

Jorge Jesus ile İsmail Kartal’ın yıllık ücretlerini karşılaştıran Fenerbahçeli taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İsmail Kartal’ın alacağı ücreti duyan kulaklarına inanamıyor. İşte yeni teknik adam İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den alacağı ücret…

Alacağı ücret şoke etti

Sabah’ta yer alan habere göre Fenerbahçe’nin yeni teknik adamı İsmail Kartal, kulüpten bir yıllık imza sonucu 30 milyon TL alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin şampiyon olması halinde İsmail Kartal’a 20 milyon TL, Türkiye Kupası’nı alması halinde 3.5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2.5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu için ise 10 milyon TL daha ödeme yapılacak.