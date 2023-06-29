Jorge Jesus tarihe geçecek! Yeni takımında kazanacağı ücret dudak uçuklattı Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Teknik adamın yeni kazancı duyanları şaşkına çevirdi. Kazanacağı ücret ile tarihe geçecek.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından yeni takımı nihayet belli oldu.

Futbol dünyasında merakla beklenen bu gelişme futbolseverleri heyecanlandırdı. Ancak daha da büyük şaşkınlık Jorge Jesus’un kazancıyla ortaya çıktı.

Teknik adam, Fenerbahçe ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından futbol dünyasında yeni bir maceraya adım atmaya hazırlanıyordu. Sonunda beklenen haber geldi.

Brezilya Ligi ekipleri ve Suudi Arabistan Milli Takımıyla adı anılan Jorge Jesus, kararını Suudi Arabistan’dan yana kullandı.

Suudi Arabistan Milli Takımını çalıştıracak olan teknik adam, kazanacağı ücret ile duyanları şaşkına çevirdi. İşte dudak uçuklatan o ücret...

Kazancı ile tarihe geçiyor

Suudi Arabistan Milli Takım yetkililer ile görüşen Jorge Jesus, bütün şartları kabul etti. Anlaşmayı imzalayan Portekizli teknik adam, 10 milyon Euro ücret alacak. Bu sayede Jesus, dünyada en çok para kazanan milli takımlar teknik direktörü olacak.