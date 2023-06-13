Jorge Jesus’un yeri çabuk doldu! Vincenzo Montella kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe’nin Jorge Jesus ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adamın Vincenzo Montella olacağı iddia ediliyor. Peki Vincenzo Montella kimdir? Hangi takımları yönetti? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus ile yollarını ayırdı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde gerçekleşen galibiyet sonrası Jorge Jesus takımdan ayrıldığını duyurdu. Futbolseverlerin gündeminde yeni teknik direktörü var. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Vincenzo Montella gibi başarılı teknik adamların yer aldığı aday listesinde Vincenzo Montella ile anlaşma yapıldığı iddia edildi. Ancak teknik direktör Vincenzo Montella transferi ile ilgili Fenerbahçe’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. İtalyan teknik adamın Fenerbahçe’ye gelmesi iddialarının ardından başarısı ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki Vincenzo Montella kimdir, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar… Vincenzo Montella kimdir? Eski İtalya milli futbolcusu Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında dünyaya geldi. Futbolcukluk kariyerine Empoli’de başladı. İlk İtalya milli formasını 1999’da giydi. İtalya’nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. 1999’da AS Roma’ya transfer olan Vincenza Montella, 2005-2006 yılında omzundan geçirdiği sakatlık sebebiyle kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi. Teknik Direktörlük kariyeri AS Roma (2010) Catania (2011) Fiorentina (2012 1. dönem – 2019 2. dönem) Milan (2016) Sevilla (2017) Adana Demirspor (2021-2023)