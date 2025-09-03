Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! İşte o çarpıcı iddia...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu.

Mourinho'nun Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği ve Rusya'ya sıcak baktığı iddia edildi.

Rus takımlarıyla görüşüyor

Euro Football'un haberibe göre Jose Mourinho bazı Rus takımlarıyla ön görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve en az iki yıllık bir sözleşme istediği ifade edildi.

Öte yandan Mourinho'nun bu kulüplerden teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon Euro garanti ücret talep ettiği iddia edildi.