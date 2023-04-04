Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Kupası Yarı Finali! İtalya Kupası yarı finali dev bir maça sahne olacak. Yarı final ilk maçında Juventus ile Inter kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..

Juventus ile Inter İtalya Kupası yarı final ilk maçında karşı kaşıya gelecek. Dev maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İki maç üzerinden oynanacak yarı final maçlarının ilki Juventus'un ev sahipliğinde oynanacak.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus evinde ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde ederek ikinci maç öncesi finale göz kırpmak istiyor.

Simon Inzaghı'nin çalıştırdığı Inter ise deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Juventus ve Inter, İtalya Serie A'da bu sezon iki kez karşı karşıya geldi. Oynanan maçları Juventus 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

Peki, Juventus - Inter, İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Juventus - Inter maçı ne zaman oynanacak?

Juventus - Inter maçı 4 Nisan 2023 Salı (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.