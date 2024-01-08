Kabartma tozu-limon: Böyle uygulayın, nasırı kökünden sökün...

Nasır, genellikle cilt üzerinde sürtünme veya baskı nedeniyle oluşan kalınlaşmış bir deri alanıdır.
Ayaklarda en sık görülen nasırlar, ayak parmakları arasında veya tabanında ortaya çıkar, ancak vücudun diğer bölgelerinde de gelişebilir.
Nasırlar, genellikle basınca maruz kalan bölgelerde cildin korunma mekanizması olarak ortaya çıkarlar. Tedavi edilmediği takdirde yürümek işkence haline gelebilir.
Nasır bantları ve çeşitli ilaçlarla kimyasal bir tedavi uygulamak istemeyenleri böyle alalım.
Evdeki iki malzeme ile sonsuza kadar nasırlarla vedalaşın.
Mucize ikili
Bir kabın içerisine ılık su ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin.
Nasırlı bölgeyi bu solüsyonda 2 dakika beklettikten sonra, kabartma tozunu da ilave edin.
Ardından nasırlı bölgeyi 5-10 dakika daha bekletin ve nasırları ovarak çıkartın.