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Kabartma tozu-limon: Böyle uygulayın, nasırı kökünden sökün...

Kabartma tozu-limon: Böyle uygulayın, nasırı kökünden sökün... Genellikle ayaklarda görülen ve acı veren nasırdan kurtulmak için en doğal yöntemi sizler için araştırdık. İşte nasırı kökünden sökecek olan o karışım.