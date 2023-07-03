Kabine bugün toplanıyor! İşte gündem maddeleri: Memur ve emekli zammı, torba yasa… Milyonlarca vatandaşın beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Yeni kararların alınacağı bu önemli toplantıda gündem ve konu başlıkları belli oldu. İşte Kabine Toplantısı'nın detayları...

Cumhurbaşkanı eşliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı Beştepe’de düzenleniyor.

Pazartesi günüyle bütünleşen Kabine Toplantısı, ayda iki kez düzenleniyor ve yeni kararlar alınıyor.

Ülke gündemi, siyaset ve ekonomi gibi önemli konuların bulunduğu Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

Kurban Bayramı sonrasındaki ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Bu ilk Kabine’yi yoğun bir gündem bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı bugün saat 15:00’te gerçekleşecek. İşte Kabine Toplantısı’nın gündem maddeleri…

Memur ve emekli maaşı zamları

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

İsveç’in NATO üyeliği

İsveç’in NATO üyelik başvurusu Türkiye ve Macaristan dışındaki ittifak ülkeleri tarafından onaylandı. Ancak Türkiye, İsveç’in terörle mücadele konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvurusunu henüz onaylamadı. Kabine Toplantısı’nda bu konu da ele alınacak.

Torba yasa kanunu

Kabine Toplantısı sonrasında düzenlemelerin yapılmasıyla torba yasa kanunu Meclis’e gönderilecek.

Torba kanunda; en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılması, gençlerin telefon ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti gibi başlıkların yer alması bekleniyor.