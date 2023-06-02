KABİNE ÖNCESİ PİYASA HAREKETLİ: Dolar bugün kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.

Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.

Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.

Arama motorlarına, "2 Haziran 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.

Peki, 2 Haziran 2023 dolar kaç TL oldu?

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 20,83 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL 22,47 civarında işlem görüyor.

İç piyasada seçimin ardından yeni kabine bekleniyor.

ABD'de hem borç limiti krizi hem de ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin endişelerin yatışması piyasalarda risk iştahını artırdı.