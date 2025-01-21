Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

Haber Merkezi

Türkiye gündemini yakından takip edilen milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalarına başladı.

Milyonların merakla araştırdığı yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Son olarak 5 Ocak'ta Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan yeni Kabine toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 5 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelen Kabine, yeni toplantısını 21 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.

21 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının gündeminde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak.

Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek. Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem olacak.

Ayrıca Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak. Ve son olarak ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde yer alacak.