Haber Merkezi

Türkiye gündemini yakından takip edilen milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalarına başladı.

En son 24 Şubat’ta toplanan kabinede bu kez özellikle Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklanırken diğer yandan ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması beklenen toplantı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Birçok konunun masaya yatırılacağı ekonomi ve hukuk alanında atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddelerinin görüşüleceği toplantı için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki haftada bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın takvimi belli oldu. Kabine Toplantısı 10 Mart Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Toplantının saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen son çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerinde yapılacak artış, Ramazan ayında fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular, toplantı öncesinde öne çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından taslak olarak çalışılan 10. yargı paketinin de benzer şekilde toplantıda ele alınması öngörülüyor.