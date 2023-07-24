Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak olan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte ana gündem konuları..

Temmuz ayının son kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısında görüşülecek gündem maddeleri belli oldu. Kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretlerinde gerçekleştirilen anlaşmaların bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Ayrıca enflasyon ile mücadelede atılacak yeni adımlar ve fahiş kira artışını önlemeye yönelik düzenlemeler gibi birçok konu detaylı olarak ele alınacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Temmuz ayı kabine toplantısının detayları.. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.30’da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.