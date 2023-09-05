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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler? Abone Olun

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak olan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte ana gündem konuları..

ensonhaber.com Eylül ayı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve gündem maddeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye gitmesinden dolayı Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı dün gerçekleşmedi. Gözler kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ve kabine toplantısında görüşülecek gündem maddelerine çevrildi. Ana gündem maddesi ekonomi olan kabine toplantısında gözler Orta Vadeli Program'a (OVP) çevrildi. Kabine toplantısında ayrıca vergisiz cep telefonu satışının ayrıntıları, evlilik kredisi ve taşerona kadro konuları ele alınacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Temmuz ayı kabine toplantısının detayları.. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı 5 Eylül 2023 Salı günü yapılacak. Saat 15.30’da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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