Kabuğunu çöpe atmayın, cildinize yatırım yapın! Ne kırışıklık kalıyor ne kaz ayakları… Birçoğumuz incir yedikten sonra kabuklarını çöpe atıyoruz. Ancak asıl faydası kabuklarında. Cildi yeniden canlandırıyor. İşte incir kabuğunun faydaları…

Haber Merkezi

Yaş incir, sadece sofralarımızı tatlandırmakla kalmaz, aynı zamanda cilt bakımında da harikalar yaratabilecek güçlü bir doğal kaynaktır.

Çoğumuz, bu besleyici meyvenin tatlı iç kısmını tüketirken, kabuklarını çöpe atarız.

Oysa ki, incirin kabuğu ve içindeki süt, cildimize inanılmaz faydalar sağlayan gizli bir hazinedir.

Peki, incir kabuğunun cilt üzerindeki etkileri neler?

İNCİR KABUĞUNUN FAYDALARI

İncir kabuğu, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde cildinize birçok fayda sağlayarak genç ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

Çoğu insanın fark etmeden çöpe attığı incir kabuğu, aslında cilt sağlığını desteklemek için kullanılabilecek doğal bir bakım ürünü.

· Kolajen üretimini destekler.

· Cildin nem dengesini korur.

· Koyu lekeleri hafifletir, cilt tonunu eşitler.

· Sivilce ve aknelere karşı savaşır.

· Cilt hücrelerini yeniler.

· Serbest radikallere karşı koruma sağlar.