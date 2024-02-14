Kaç tane üçgen var? Dikkatli sayın: Dahilerin %2'si bu testi geçiyor... Beyninize meydan okumaya ve görsel becerilerinizi nihai teste tabi tutmaya hazır mısınız? Size, üstün zekalı nüfusun yalnızca %2'sinin doğru bir şekilde çözebileceği, akıllara durgunluk veren bir bulmaca sunuyoruz.

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Karmaşık bir tasarım içindeki üçgenler gibi bireyleri geometrik şekilleri saymaya zorlayan resim bulmacaları , görsel sanat ile zihinsel egzersizin mükemmel bir birleşimidir. Bu bulmacalar, ayrıntılara yönelik keskin bir bakış, mekansal farkındalık ve derin bir geometri anlayışı gerektirir.

Yukarıdaki görsel, karmaşık bir geometrik desen içinde saklı olan üçgenlerin toplam sayısını ne kadar dikkatli gözlemleyip sayabileceğinizi gösteren bir testtir.

Görüntüyü parçalara ayırmak, şekilleri analiz etmek ve toplam üçgen sayısını bulmak için yalnızca sınırlı bir süreniz var.

Unutmayın, bazıları akıllıca gizlenmiş veya şekillerin kesişmesinden oluşan tüm üçgenleri tanımlamak için bir bakıştan daha fazlası gerekir.

Dehanızı kanıtlayın ve kaç tane üçgen bulduğunuzu görün.

Yalnızca olağanüstü IQ'ya ve dahi düzeyde uzamsal zekaya sahip olanlar bu bulmacayı başarıyla çözebilir ve doğru bir sayıma ulaşabilir.

Hala bu resimde saklı olan tüm üçgenleri saymaya mı çalışıyorsunuz? Hala arıyorsanız aşağıdaki cevaba bakın.