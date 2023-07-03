Kademe kademe belirleniyor! Emekli-memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte maaşa göre zamlar... Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon verisi de hesaplanarak zam oranı merak ediliyor. Gündemde maaşa göre olan "kademeli zam" var. İşte konuya ilişkin detaylar...

Temmuz ayını dört gözle bekleyen milyonlar var... 6 aylık enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte maaşlara zam da netleşiyor olacak. Asgari ücretli çalışanın akabinde sıra emekli ve memurlarda. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklandı. 3 Temmuz'da açıklanacak yılın 6. enflasyon verisinin ardından emekli zamları belli olacakken kademeli zam formülü gündemde yer alıyor. Kademeli zam konusunda vatandaşlar detayları merak ediyor. Maaşa göre hesaplanan kademeli zam nedir ve yüzde kaç zam gelecek gibi sorular milyonların aklında. Yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşının da yükselmesi bekleniyor. Peki, kademeli zam nedir? Memur ve emekli zammı nasıl, yüzde kaç olacak? İşte detaylar... Kademeli zam formülü Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının, taban maaş seviyesinden itibaren kademeli olarak artırılacağı öngörülüyor. En düşük emekli maaşının yüzde 36 artışla 7.500 liraya yükselmesinin ardından, bu tutarın üzerinde maaş alan milyonlarca emeklinin maaşlarına refah payı eklenecektir. Emeklilerin taban maaştan itibaren kademeli artışlar planlanmış olup, daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılacaktır. Mevcut formüllere göre, 10-15 bin lira arasında emekli maaşı alanlara %45, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara %40, bu miktarın üzerindekiler için ise %35 zam uygulanması tahmin edilirken10 bin lira emekli maaşı %45 zamla 4 bin 500 lira artacak ve toplamda 14 bin 500 liraya ulaşacak.