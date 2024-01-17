Kadıköy bayram edecek! Fenerbahçe'den Premier Lig'e sürpriz golcü Fenerbahçe ara transfer döneminde çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak Umut Nayir’i, Pendikspor’a kiralayan sarı-lacivertliler, Premier Lig’in yıldızını takımına katmak istiyor.

ensonhaber.com

Sezon öncesi başarılı bir transfer dönemi geçiren ve teknik direktör İsmail Kartal'ın liderliğinde çıkışını sürdüren Fenerbahçe, kış transfer döneminde de iddialı adımlar atmaya devam ediyor.

Son gelişmelerine göre, sarı-lacivertli ekip, savunma ve orta saha bölgelerini güçlendirmek adına önemli transferlere imza attı.

Fenerbahçe'nin transfer atağının ilk sürprizi, dünya futbolunun önemli stoperlerinden biri olan Leonardo Bonucci'nin transferi oldu.

Aynı zamanda Boşnak futbolcu Rade Krunic'in transferiyle de adından söz ettiren Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucunda Krunic'i kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, son olarak Premier Lig’in başarılı oyuncusunu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe Premier Lig yıldızının peşinde

Premier Lig ekibi Fulham’ın forveti Carlos Vinicius için Fenerbahçe’nin bir kez daha devreye girdiği öne sürüldü.

Michy Batshuayi’nin ayrılması durumunda Vinicius’a yöneleceği iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Henüz teklif gelmemiş görünse de, Fenerbahçe, Olympiacos, Sevilla ve Valencia gibi takımların oyuncu için iletişime geçtiği belirtildi.

Carlos Vinicius, bu sezon Fulham formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.