Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği cevap..

Ramazan'a kısa bir süre kala oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar orucu bozan şeyler hakkında aramalar yapmaya başladı.

Oruç hakkında en çok merak edilen konular arasında hangi durumlarda oruç tutulamayacağı konusu yer alıyor.

Vatandaşlar "Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden yanıt aradı.

Sitede merak ettikleri soruları soran vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtlar ile meraklarını giderebiliyorlar. İşte kurulun bu konudaki görüşü..

Soru

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Adet süresince terk edilen namazların kaza edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır. Söz konusu icmanın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir.