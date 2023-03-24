Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Diyanet açıkladı.. Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar oruç hakkında merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Oruç hakkında en çok merak edilenler arasında kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi sorusu yer alıyor.

"Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?" sorusu son günlerde internette sıklıkla araştırılmaktadır.

Konu hakkında merak ettiklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar bu konu hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu'na bir soru yönelttiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bu soru ve kurulun yanıtını sizler için derledik. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Adet süresince terk edilen namazların kaza edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır.

Söz konusu icmanın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir.