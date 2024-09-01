Kadınlara müjde! BİM’e Dyson muadili geliyor; Saç Şekillendirici 995.00 TL… BİM, yine harika fırsatlarla dolu yeni indirim kataloğunu duyurdu! Bu sefer herkesin dikkatini çekecek bir ürünle geliyor: Dyson’a rakip olan saç şekillendirici. İşte BİM’in 6 Eylül indirim kataloğunda öne çıkan ürünler…

Haber Merkezi

BİM, yine dolu dolu bir indirim kataloğuyla karşımızda. Bu hafta mağazalarda adeta yok yok!

Elektrikli bisikletlerden kendi kendini temizleyen şarjlı süpürgeye, buharlı ütüden Türk kahvesi makinesine kadar birbirinden kullanışlı ürünler uygun fiyatlarla geliyor.

Ayrıca, güzellik ve bakım ürünleri de dikkat çekiyor; saç şekillendiriciden tırnak kurutucuya, ayak bakım setinden wag saç maşasına kadar birçok ürün raflarda yerini alacak.

Alışveriş listenizi hazırlayın, BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

İşte BİM 6 Eylül indirim kataloğu…